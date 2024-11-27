Osmaniye'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilde İki Kayıp

Osmaniye'de meydana gelen üzücü bir kaza, sulama kanalına devrilen otomobilin içinde bulunan 1'i bebek 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Ali Bayram yönetimindeki 61 AEY 837 plakalı otomobilin, Cevdetiye Toprakkale kara yolunda seyir halindeyken sulama kanalına yuvarlanması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla birlikte, gereken sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Kazazedelerden Ali Bayram ve 1 yaşın altında olduğu belirtilen Nazır Bayram, Osmaniye Belediyesine bağlı dalgıçların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Maalesef, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali ve Nazır Bayram, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sulama kanalına devrilmesi esnasında kapıyı açıp atlayan ve yaralanan Şeyma Mullamusa ise hastanede tedavi altına alındı.

Bu acı olay, bölgedeki toplumu derinden etkiledi. Yetkililerin kazanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.