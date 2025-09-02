DOLAR
41,14 -0,03%
EURO
48,2 -0,1%
ALTIN
4.600,66 -0,09%
BITCOIN
4.493.994,69 -0,44%

Osmaniye Düziçi'de cip ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile Doğa Koruma kamyonetinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 02:44
Osmaniye Düziçi'de cip ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Osmaniye Düziçi'de cip ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza detayları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 01 BPN 01 plakalı cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ait kamyonet çarpıştı.

Kaza, İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi'nde gerçekleşti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişiden ikisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliydi. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye Düziçi'de cip ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı
2
Trump: İsrail'in ABD Kongresi Üzerindeki Etkisi Zayıflıyor
3
Hatay Arsuz'ta Aşağı Kepirce Orman Yangını Söndürüldü
4
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
5
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
6
Beşiktaş'ta Bankada Kazara Ateş: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralandı
7
Kırıkkale'de 200 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu: İnceleme Başlatıldı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark