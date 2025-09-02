Osmaniye Düziçi'de cip ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza detayları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 01 BPN 01 plakalı cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ait kamyonet çarpıştı.

Kaza, İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi'nde gerçekleşti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişiden ikisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliydi. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.