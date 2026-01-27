Otellerde yangın güvenliğinde yeni dönem: İtfaiye raporu olmayan tesisin faaliyeti durdurulacak

Konaklama tesislerinde yangın güvenliğine ilişkin denetim ve yaptırımlarda yeni bir dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, itfaiye raporunu denetimde ibraz edemeyen tesislerin faaliyetleri durdurulacak.

Resmî Gazete ile yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamı

Düzenleme, Karar Sayısı: 10852 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, itfaiye raporu alınması gereken konaklama tesisleri yetkili idarelerce denetlenecek; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun itfaiye raporu sunulamaması halinde işletmeler 31 Mayıs 2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilecek.

Geçici süre ve uygulanacak yaptırımlar

Düzenlemede, verilen geçici sürenin yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için yapılacak imalat ve tadilat eksikliklerinin giderilmesine yönelik olduğu vurgulandı. Bu süre zarfında işletmelerin faaliyetine izin verilmeyeceği belirtilirken, sürenin sonunda raporu ibraz edemeyen tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile kapatma yaptırımı uygulanacağı kaydedildi.

Sektör temsilcilerinden ve kuruluşlardan gelen uyarılar

Telcom A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Osman Yücel, düzenlemeyi yangın güvenliği açısından önemli bir adım olarak nitelendirerek, yeni yaptırımlarla tesislerin teknik donanım ve belgelendirme süreçlerini hızlandırmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Yücel, yangın güvenliğinin hem misafir güvenliği hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) ise yayımladığı bilgilendirmede seyahat acentelerini uyararak, rezervasyon yapılan konaklama tesislerinin yangın güvenliği mevzuatına uygunluğunun takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TELCOM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN YÜCEL