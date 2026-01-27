Otoyollarda Beton Bloklar ve Gişe Kazaları: Kuzey Marmara ve TEM'de Güvenlik Tartışması

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:41
Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu gişe noktalarında son dönemde yaşanan üzücü kazalar, otoyol güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Yüksek hızla seyreden araçların önüne aniden çıkan beton bloklar ve bariyerler, en küçük bir hatada ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Uzman uyarıları

Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, gişelerin yapısı ve sürücü hatalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınöz, otoyollardaki en büyük risk unsurlarını şu şekilde sıraladı: "Teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır" dedi. Ayrıca, otoyollarda en önemli üç konunun yüksek hız, yakın takip ve panik fren olduğunu vurguladı ve "Bu üçü bir araya geldiğinde kazanın şiddeti katlanarak artar" ifadelerini kullandı.

Takip mesafesi hayati

Altınöz, takip mesafesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Otoyolda takip mesafesi en az 3 saniye olmalı. Bu da yaklaşık 90 metreye karşılık gelir." Hava koşulları kötü olduğunda bu sürenin 5 saniyeye, yani yaklaşık 150 metreye çıkarılması gerektiğini, gece görüş kısıtlılığı durumunda ise mesafenin daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Gişelere yaklaşım ve kenarda durma uyarısı

Otoyol kenarında durmanın tehlikelerine de işaret eden Altınöz, "Eğer yol kenarında çok sayıda araç durmuşsa bu durum çok daha büyük bir risk oluşturur. Lastik patlaması, arıza ya da herhangi bir tehlike durumunda araç mutlaka acil şeride alınmalı, otoyol jandarmasına haber verilmeli ve araç terk edilmelidir" diye konuştu. Altınöz, gişelere yaklaşırken sürücülere yönelik pratik uyarılarda da bulundu: "Gişelere yaklaşırken mutlaka gazdan ayağınızı çekmelisiniz". Gişelerdeki hız sınırının genellikle 30 kilometredir ancak bunun sıklıkla ihmal edildiğine dikkat çekti ve yakın zamanda Silivri'de yaşanan kazada iki vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Allah rahmet eylesin" dedi.

Serbest geçiş önerisi

Aşır Altınöz, gişelerin yapısına ilişkin değerlendirmesinde, bariyerli ve beton bloklu sistemlerin riskine vurgu yaptı: "Otoyol gişelerinin kaldırılmasıyla ilgili farklı fikirler var. Bana göre en azından bir tane nakit gişesi kalabilir. Çünkü hiç otoyola girmemiş, sistemi bilmeyen insanlar olabilir. Ancak teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır."

Son olarak Altınöz, otoyollarda yapılacak küçük bir ihmalin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirterek, tüm sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı.

