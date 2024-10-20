Oxfam, Gazze'deki Su Altyapısı Çalışanlarına Yönelik Saldırıları Kınadı

Oxfam'dan Sert Kınama

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de Kıyı Belediyeleri Su İdaresi (CMWU) ile işbirliği içinde çalışan mühendis ve işçilerin Han Yunus’ta su altyapısını onarıma giderken düzenlenen İsrail saldırılarında hayatlarını kaybetmelerini kınadı.

Yaşam Kaybı ve İnsani Kriz

Oxfam, su mühendisleri ve işçilerden oluşan 4 kişilik ekibin Huzaa beldesindeki su altyapısını onarım çalışmaları sırasında kurumsal oldukları belli olan araçlarının hedef alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Oxfam, ortaklarımızdan CMWU ile birlikte çalışan Huzaa beldesinin 4 su mühendisinin ve işçisinin Gazze'de öldürülmesini en sert şekilde kınıyor. CMWU, ortakları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Açıklamada ayrıca, 4 kişinin ölmesiyle Gazze'deki temiz suya ulaşımın zorlaşacağı ve insani krizin daha da derinleşeceği vurgulandı. Saldırıların, Gazze'nin temel hizmetlerini sürdüren mühendis, işçi ve insani yardım çalışanları üzerinde büyük bir etkisi olduğu hatırlatıldı. CMWU'nun İsrailli kuruluşlarla koordinasyonu olmasına rağmen bu tür bir hedef almanın yaşanması endişe verici.

Uluslararası Hukuk İhlalleri

Oxfam, "Sivil altyapıya ve bu altyapıyı onaranlara yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu. Sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiği altı çizildi.

Ateşkes ve Bağımsız Soruşturma Talebi

Ayrıca, Oxfam, bu tür saldırıların açlığı silah olarak kullanma örnekleri olduğunu belirterek, kritik işlerde çalışanlara yönelik saldırıların bağımsız olarak soruşturulmasını talep etti. Kuruluş, ateşkes çağrısının yanı sıra İsrail'e silah satışlarının durdurulması ve sivil hizmetleri koruma amacıyla uluslararası kamuoyuna yapılan çağrıları da yineledi.