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Özbekistan, 2025'te Uluslararası Zirvelere Ev Sahipliği Yapacak

Özbekistan, 2025'te önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak. Liderler zirveleri Semerkand'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:19
Özbekistan, 2025'te Uluslararası Zirvelere Ev Sahipliği Yapacak

Özbekistan, 2025 yılında önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacağını duyurdu. Orta Asya-Avrupa Birliği ve Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Liderler zirvelerinin düzenleneceği bu yıl, birçok üst düzey ismin katılması bekleniyor.

Nisan 2024'te tarihi Semerkand kenti, Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Üçüncüsü düzenlenecek zirveye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın cumhurbaşkanları ile Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileri katılacak. Bu diyalog, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın, Orta Asya ülkeleriyle daha yakın ilişki kurma amaçlarının bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

İlk zirve 2022'de Kazakistan'ın Astana kentinde, ikincisi ise 2023'te Kırgızistan'ın Çolpan-Ata kentinde gerçekleştirildi. 2025'te yapılacak üçüncü zirvenin, ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca, Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Konseyi 2. Liderler Zirvesi de bu yıl Semerkand'da gerçekleştirilecek. Orta Asya ülkeleri ve Körfez Arap ülkeleri liderlerinin katılacağı bu zirve, siyasi, güvenlik, ticari-ekonomik ve çevre koruma konularında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Zirve sırasında Afganistan meselesi ve Orta Doğu'daki durum gibi kritik konuların da ele alınması bekleniyor.

Özbek siyaset uzmanı Bahadır Sultanov, bu gibi zirvelerin, Özbekistan'ın uluslararası arenada önemli girişim ve adımlar attığını gösterdiğini belirtti. Sultanov, "Bu toplantılar, Özbekistan'ın uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştirecek," dedi.

Sözü edilen zirvelerin, Özbekistan'ın tarihi ve jeopolitik konumunu güçlendirerek, Avrupalı ve Arap şirketlerinin bölgedeki yatırım ve iş ilişkilerine olumlu etkiler sağlaması bekleniyor.

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