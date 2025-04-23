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Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Özbekistan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı milletlerden çocukların katılımıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:11
Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Özbekistan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, farklı halklardan çocukların katılımıyla coşkuyla kutladı. Taşkent Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk Okulunun işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Milli Sinema Sanatı Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Yoğun Katılım

Bu yıl 23 Nisan, dördüncü kez uluslararası festival olarak kutlanırken, yaklaşık 3.000 davetli etkinlik alanında yer aldı. Ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin de katılımıyla gerçekleşen program, saygı duruşu ve Türkiye ile Özbekistan milli marşlarının çalınması ile başladı.

Mesajlar ve Tören

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kutlama mesajları okundu. Taşkent Türk Okulu öğrencileri ve farklı kültür merkezlerinden çocuk halk oyunları ekipleri, dans gösterileri ve müzik performansları sundu.

Büyükelçi Ulutaş'tan Vurgu

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı. Ulutaş, bağımsızlık ve milli iradenin gücünü simgeleyen 23 Nisan’ın tarihi önemini vurgulayarak,:

"Gelecek nesiller için daha güçlü ve müreffeh yarınlar inşa etme gayretindeyiz. Gözümüzün nuru çocuklarımızın başarılarına güvenim tam."

Festivalde Eğlenceli Anlar

Festival, dans gösterileri, şarkı ve türkülerle renklendi. Katılan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, etkinlik, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla dolu bir atmosferde sona erdi.

Özbekistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkede yaşayan farklı halklardan...

Özbekistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkede yaşayan farklı halklardan çocukların katılımıyla kutlandı. Taşkent Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk Okulunun iş birliğinde, Milli Sinema Sanatı Sarayı’nda program düzenlendi.

Özbekistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkede yaşayan farklı halklardan...

Özbekistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkede yaşayan farklı halklardan çocukların katılımıyla kutlandı. Taşkent Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk Okulunun iş birliğinde, Milli Sinema Sanatı Sarayı’nda program düzenlendi.

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