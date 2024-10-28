Özbekistan Genel Seçimlerinde Liberal Demokrat Partisi Galip Geldi

Özbekistan'daki Genel Seçim Sonuçları Açıklandı

Özbekistan'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçları, Merkez Seçim Komisyonu tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde en çok oyu alan Liberal Demokrat Parti, 64 milletvekilliği kazandı.

Seçim Sonuçları ve Partilerin Dağılımı

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, ülkedeki yeni anayasanın kabulünün ardından gerçekleştirilen ilk genel seçimin detaylarını bir basın toplantısıyla açıkladı. Nizamhocayev, oyların yüzde 42,7yüzde 19,3Milli Yükseliş Demokrat Partisi'nin 29, yüzde 14'Adalet' Sosyal Demokrat Partisi'nin 21, yüzde 13Halk Demokrat Partisi'nin 20, ve yüzde 10,7Özbekistan Ekoloji Partisi'nin 16 milletvekilliği elde ettiğini belirtti.

Seçim Katılım Oranı ve Vatandaşların Oy Kullanma Süreci

Ülkede toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğunu ifade eden Nizamhocayev, seçime katılım oranının yüzde 74,72 olarak gerçekleştiğini, bu süreçte 15 milyon 27 bin 529 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Toplam 875 aday, 150 sandalye için yarıştı. Seçmenler, ülke genelinde 75 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oy kullandı. Ayrıca yurt dışında bulunan Özbek vatandaşları için 39 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 56 sandık açıldı.

Uluslararası Gözlemcilerin Katılımı

Seçimi izlemek için, 50'den fazla ülke ve AGİT, DSOB, ŞİÖ, İİT, BDT, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlardan 1000'e yakın gözlemci yer aldı.

Yeni Parlamenter Sistemin Özellikleri

Özbekistan'da başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Parlamento, Yasama Meclisi ve Senato olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yasama Meclisi 150 milletvekili ile çalışırken, Senato ise 65 üyeden oluşmaktadır. İl meclisleri, gelecek ay yapılacak toplantılarda Senatoda temsil edecek senatörleri seçecektir. Ayrıca seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleme hakkını elde edecektir.

Yeni yürürlüğe giren seçim yasası ile Yasama Meclisi seçimleri, çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre gerçekleştirildi. Bu yasa, 31 Ekim 2023'te kabul edilerek 24 Kasım 2023'te Senato, Aralık 2023'te ise Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak fiilen uygulanmaya başladı. Önceki seçimlerde Liberal Demokrat Parti 53 milletvekilliği ile temsil ediliyordu.