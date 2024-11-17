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Özdağ: Zafer Partisi Seçime Hazır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2028 seçimlerine hazır olduklarını duyurdu. Partisinin gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:37
Özdağ: Zafer Partisi Seçime Hazır

Özdağ: 2028 Seçimlerine Hazırız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi'nde ülkenin gündemi ve partinin hedefleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Seçimlerin 2028'de olacağı ifade ediliyor. Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız." dedi.

Zafer Partisi'nin İlerleyişi

Küçükçekmece'de Atakent Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Özdağ, Zafer Partisi'nin sokakta gördüğü ilerlemeyi vurguladı. Kendisine yöneltilen iftiralarla mücadele ettiklerini belirten Özdağ, "Her krizden ve komplodan bir yol bulup güçlenerek yola devam ettik. Burada geldiğimiz nokta önemli. Zor şartlarda, saldırılar altında kazıya kazıya bir noktaya geldik. Daha net söyleyeyim: Hadi bu pazar seçime gidelim." ifade etti.

Fedakarlık Gerekliliği

Zafer Partisi'nin hedeflerine ulaşabilmesi için gereken fedakarlıklara dikkat çeken Özdağ, "Emeksiz zafer kazanamayız." dedi. Partisinin, yalnızca siyasal rant mücadelelerinin verildiği bir yapı olmadığını söyleyerek, "Zafer Partisi, idealistlerin, Türk milletinin hukukunu, refahını, egemenliğini ve güvenliğini sağlama mücadelesi verdikleri Kuvayımilliye'dir." diyerek önemli bir mesaj verdi.

Halk İçin, Halkla Birlikte

Özdağ, teşkilat olarak halkı sokakta, pazarda ve tarlada örgütleyeceklerini belirtti. Halkla sürekli temas halinde olmanın önemine vurgu yapan Özdağ, "Halkı severseniz halk da sizi sever. Halk kendisine yukarıdan bakanları tanıyor ve sevmiyor. Sokaklarda yürümeden zafere ilerleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Özdağ, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bulunduğumuz hiçbir makam bizi yüceltmez. Makamı yüceltecek olan halkın bize olan sevgisidir. Seçimlerin 2028'de olacağı ifade ediliyor. Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız. Parlamentoda değiliz ama bütün Türkiye'yi, sokakları, meydanları parlamento yapacağız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Partisinin Küçükçekmece'de Atakent Kültür Sanat...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Partisinin Küçükçekmece'de Atakent Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde katılarak konuşma yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Partisinin Küçükçekmece'de Atakent Kültür Sanat...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Partisinin Küçükçekmece'de Atakent Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde katılarak konuşma yaptı.

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