Özgür Özel: 'İktidarı Değiştireceğiz, Vizesiz Avrupa Getireceğiz' — Kilis Mitingi

Özgür Özel'den Kilis'te Sert Mesaj: "İktidarı Değiştireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te partisinin düzenlediği mitingte halka seslendi. Özel, konuşmasında iktidara yönelik eleştirilerini sıralarken seçim ve yönetim hedeflerini de paylaştı.

Ekonomik Durum Vurgusu

Özel, emekli maaşları ve asgari ücretteki kaybı örneklerle anlattı: "Bugün en düşük emekli maaşıyla bir buçuk çeyrek altın alınıyor. 22 yıl önce emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyordu. Asgari ücret de 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına geriledi" dedi.

Hak ve Hukuk Mesajı

Kilis’e yeniden geleceğini belirten Özel, miting alanındaki kararlılığı şöyle ifade etti: "Bu otobüsün üzerine bir daha çıkacağım. Yağmur yağsın, kar yağsın, dolu yağsın; doğru bildiğimizden şaşmayacağız." Ayrıca arkadaşlarının masum olduğunu savunarak, "Bu iddianame çöp oldu, hak ettiği yeri bulacak" diye konuştu.

Şehitler İçin Başsağlığı

Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için başsağlığı dileyen Özel, "20 şehidimizin acısı çok büyük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı ve bu nedenle gün boyu müzik çalmadıklarını ekledi.

Parti Kapatma Davası ve Darbe Göndermesi

Özel, siyasette kapatma tartışmalarına da değindi: "Ben ömrüm boyunca hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadım. Bugün CHP’ye kapatma davası açmaya kalkıyorlar. Kenan Evren yaptı, boyun eğmedik. Şimdi 19 Mart darbecileri yeniden partiyi kapatmaya çalışıyor" dedi.

Seçim Hedefleri: Parlamenter Sistem ve Vizesiz Avrupa

Konuşmasını seçim hedefleriyle noktalayan Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanlığını getireceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Vizesiz bir Avrupa getireceğiz" ifadelerini kullandı.

