Özgür Özel, Kahramankazan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Özgür Özel, Kahramankazan'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak partililerle bir araya geldi.

Parti ile Buluşma

Özel, ilk olarak partisinin ilçe başkanlığında partililerle buluştu. Ardından Sancak Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek yerel iş yerlerinin sorunlarını dinledi. Bununla birlikte, Kahramankazan Belediyesini de ziyaret etti.

Muhtarlar Derneği ve Cami Ziyareti

Özel, Muhtarlar Derneğine de ziyarette bulunarak yerel yönetimlerin işleyişine dair görüş alışverişinde bulundu. Cuma namazının ardından Merkez Ulu Cami'nde orman yangınları sırasında şehit olanlar anısına tatlı dağıttı.

CHP'nin Yerel Politikaları Üzerine Açıklamalar

Çıkışta, CHP'nin temiz, ilkeli ve çalışkan belediyecilik anlayışını Türkiye nüfusunun %65'ine taşıdıklarını belirten Özel, "CHP'ye karşı bir operasyonla karşı karşıyayız. Hedefte görünen CHP belediye başkanları ancak asıl hedef, milletin yerel seçim iradesidir" dedi.

TBMM'deki Komisyona Değerlendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 5 Ağustos'ta kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ilk toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Hayırlı uğurlu olsun. Oy hakkı yoktur ve her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Yolsuzluk İddialarına Cevap

Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak, "Bu haberin derinlemesine araştırılması lazım" ifadesini kullandı ve Murat Kurum'un bu konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özel, Sancak Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özel, Sancak Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.