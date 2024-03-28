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Özgür Özel Ortaca’da halk buluşmasında konuştu: “Seçim sonrası karar geri gelebilir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla’nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirdiği “halk buluşması”nda konuştu. Özel, Akbelen’deki kamulaştırma kararının geri alınmasına işaret ederek “Seçim öncesi kaos yaşanmasından korkarak bu hamleyi yaptılar ama 1 Nisan sonrasında karar geri gelebilir” ifadelerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 17:30
Özgür Özel Ortaca’da halk buluşmasında konuştu: “Seçim sonrası karar geri gelebilir”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın ortaca ilçesinde gerçekleştirilen, partisinin seçim kampanyasında katıldı. Mitingde söz alan Özel, Akbelen Ormanı çevresinde bulunan alanın kamulaştırılmasına dair geri çekilen kararın, seçim sonrasında geri gelebileceğine dikkat çekti. Özel, “Kimse bu kararı kalıcı sanmasın, seçim öncesi infiale neden olmasından korktular. 1 Nisan itibari ile durum değişebilir ama biz buradayız” dedi.

Ormanlara sahip çıkacaklarını ifade eden Özel, Pazar günkü seçim için halktan destek istedi.

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