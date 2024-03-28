Özgür Özel Ortaca’da halk buluşmasında konuştu: “Seçim sonrası karar geri gelebilir”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın ortaca ilçesinde gerçekleştirilen, partisinin seçim kampanyasında katıldı. Mitingde söz alan Özel, Akbelen Ormanı çevresinde bulunan alanın kamulaştırılmasına dair geri çekilen kararın, seçim sonrasında geri gelebileceğine dikkat çekti. Özel, “Kimse bu kararı kalıcı sanmasın, seçim öncesi infiale neden olmasından korktular. 1 Nisan itibari ile durum değişebilir ama biz buradayız” dedi.

Ormanlara sahip çıkacaklarını ifade eden Özel, Pazar günkü seçim için halktan destek istedi.