Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının, Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantıda, yerel yönetimlerin ihtiyaçları ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde önemli konuların ele alındığı bildirildi. CHP, sosyal demokrat ilkeler doğrultusunda, süreçlerdeki eşgüdümü güçlendirmeyi hedefliyor.

Özel'in liderliğinde gerçekleşen bu toplantının, parti içindeki koordinasyonu arttıracağı ve yerel yönetimlerin etkinliğini yükselteceği düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti.