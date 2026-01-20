Özlem Çerçioğlu: "Türk bayrağına saldırılar asla amacına ulaşamayacak"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nusaybin-Kamışlı hattındaki Türk bayrağı saldırısını kınadı; provokasyonların amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:42
Özlem Çerçioğlu: "Türk bayrağına saldırılar asla amacına ulaşamayacak"

Özlem Çerçioğlu: "Türk bayrağına saldırılar asla amacına ulaşamayacak"

Suriye hattındaki saldırıya tepki

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı.

Çerçioğlu, saldırının bir provokasyon olduğuna dikkat çekerek, "Milletimizin ortak değeri, şanlı Türk bayrağımıza yönelik terör örgütü YPG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provakasyonlar asla amacına ulaşamayacak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi.

Açıklamada, toplumun ortak değerlerine yönelik her türlü saldırıya karşı birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı.

SURİYE HATTINDA TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTEREN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

SURİYE HATTINDA TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTEREN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU; "BU TÜR PROVAKASYONLAR ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAK, BİRLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKTIR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cemil Tugay: "Ya hizmet getirsinler ya da engel olmasınlar" — Kredi Onayları ve Vakıf Tartışması
2
Anamur Muhtarlarından Kırsal Mahalle Kararına Sert Tepki: 21 Mahalle İçin İtiraz
3
Başkan Özel: 'Bayrağımıza Uzanan El, Milletimize Uzanan Eldir'
4
Özlem Çerçioğlu: "Türk bayrağına saldırılar asla amacına ulaşamayacak"
5
Arnavutköy Çocuk Festivali 22-25 Ocak’ta — Karne Hediyesi Ücretsiz Etkinlikler
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kent ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegre Edilecek
7
Ataşehir'de Taksi Krizi: 34 TGV 83 Plakalı Sürücü Engelli Yolcuları İndirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları