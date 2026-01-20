Özlem Çerçioğlu: "Türk bayrağına saldırılar asla amacına ulaşamayacak"

Suriye hattındaki saldırıya tepki

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı.

Çerçioğlu, saldırının bir provokasyon olduğuna dikkat çekerek, "Milletimizin ortak değeri, şanlı Türk bayrağımıza yönelik terör örgütü YPG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provakasyonlar asla amacına ulaşamayacak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi.

Açıklamada, toplumun ortak değerlerine yönelik her türlü saldırıya karşı birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı.

