Pakistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonu: 30 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri operasyon düzenleyerek 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:40
Pakistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonu: 30 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da Militanlara Karşı Başarılı Operasyon

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçleri gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla 30 militanı etkisiz hale getirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, operasyona dair detaylar paylaşıldı.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen operasyonda militanların bulunduğu noktaların etkin bir şekilde hedef alındığı vurgulandı. Bu operasyonda elde edilen sonuç, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Ülke genelinde özellikle Afganistan sınırına yakın olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırıların sıklığı dikkat çekiyor. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden çeşitli silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivil halka yönelik saldırılar gerçekleştirmektedir.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da konumlandığını ve burada saldırılar planladığını belirtirken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir. Ayrıca, Belucistan'da da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirilen saldırılar öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının kendi yönetimini kurmasını talep ediyor.

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