Pakistan'da Muson Selleri: Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

Pakistan'da Muson Sellerinde Can Kaybı 33'e Ulaştı

Son Durum

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde son bir haftada 33 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, 23-31 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sellerde 33 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Zarar ve Tahliyeler

Açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği sel nedeniyle 506 yardım kampı kurulduğu, kurtarma ekiplerinin 760 bin kişiyi ve 516 bin hayvanı tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdığı aktarıldı.

Resmi Uyarılar

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) dün yapılan açıklamada sel felaketinde daha önce 23 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Başkent İslamabad ile Pencap eyaletinin çeşitli bölgelerinde 1-3 Eylül tarihlerinde şiddetli muson yağmurları beklendiği ve bölgedeki sel riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

Pencap Yetkilisinin Değerlendirmesi

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb söz konusu afeti "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olarak nitelendirirken, su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini vurguladı.

Bölgesel Etki ve Kronoloji

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.