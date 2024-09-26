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Pakistan'dan BM'ye İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, BM'de İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi, Filistin'e yönelik saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:53
Pakistan'dan BM'ye İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif'ten BM'de İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail tarafından Filistin'e yönelik gerçekleştirilen askeri saldırıları eleştirdi ve ambargo uygulanmasını talep etti.

Filistin'deki Durum ve Yaptırım Talebi

Şerif, "Filistinlilere karşı gerçekleştirilen 'soykırım' sebebiyle BMGK’ya İsrail'e silah ve ticaret ambargoları da dahil olmak üzere yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyorum. İsrail'i, Gazze'deki soykırım savaşını ve Orta Doğu'daki çatışmaları artıracak girişimlerini durdurmaya zorlamalıyız," dedi.

Hesap Verme Çağrısı ve Güvenlik Sorunları

Buna ek olarak, Şahbaz Şerif, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırılarını kınayarak, İsrailli liderlerin, Filistin ve Lübnan halkına karşı işlenen suçlar için hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Şerif, dünya genelinde artan savaşların uluslararası düzeni tehdit ettiğine dikkat çekti ve BMGK'nın, Afganistan ve bölge için etkin mücadelesinin önemini savundu.

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