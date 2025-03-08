Pakistan, Düzensiz Afgan Göçmenlere Son Tarih Verdi

Pakistan, tüm düzensiz Afgan göçmenlerin 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi. Geri dönüş süreci ve detaylar hakkında resmi açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:11
Pakistan, Düzensiz Afgan Göçmenlere Son Tarih Verdi

Pakistan, Afgan Göçmenlere Ülkeyi Terk Çağrısı Yaptı

Pakistan İçişleri Bakanlığı, tüm düzensiz Afgan göçmenleri ve Afgan Vatandaşlık Kartı (ACC) sahibi olanları, 31 Mart 2025 tarihine kadar ülkeyi gönüllü olarak terk etmeye çağırdı. Bu karar, 1 Kasım 2023'ten itibaren yürürlüğe giren 'Yasa Dışı Yabancıların Geri Dönüş Programı' çerçevesinde duyuruldu.

Geri Dönüş Süreci ve Hükümet Açıklamaları

Yapılan yazılı açıklamada, hükümetin geri göndermeye karar verdiği vurgulandı. “Tüm yasa dışı yabancılara ve ACC sahiplerine **31 Mart 2025** tarihinden önce ülkeyi terk etmeleri tavsiye edilmektedir; bu tarihten sonra sınır dışı etme işlemleri **1 Nisan 2025**'ten itibaren başlayacaktır,” ifadesine yer verildi. Açıklamada, dönüş sürecinin onurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeterli sürenin tanındığına dikkat çekildi.

Göçmen Sayıları ve İşbirliği

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Pakistan’da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan, ülkelerine geri döndü.

Güvenlik Sorunları ve Siyasi Baskılar

Afganistan'daki yönetim değişikliği sonrasında, Kabil ve İslamabad arasında çeşitli güvenlik sorunları ortaya çıktı. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) ile ilgili güvenlik endişelerini sıkça dile getirirken, Afgan hükümeti bu iddiaları reddediyor.

Pakistan’ın düzensiz göçmenleri geri gönderme kararı, hem Afganistan yönetimine yönelik siyasi baskı oluşturmaktadır hem de ülke ekonomisindeki olumsuzluklarla ilgilidir.

Afganistan'ın Tepkisi

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, 19 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Afgan vatandaşlarının gözaltına alınma süreçlerinin, resmi bir duyuru yapılmadan başladığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm Afgan mültecilerin sadece İslamabad ve Ravalpindi’den değil, yakın gelecekte tüm ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik kesin bir plan olduğunu doğruladı.

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