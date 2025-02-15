Palandöken Dağı'ndaki Çığın Kayak Merkezine Etkisi: Herhangi Bir Yaralı Yok

Palandöken Dağı'ndan Düşen Çığın Kayak Merkezi Üzerindeki Etkisi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine aktığını, olayda hiçbir ölü ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Yusufun Deresi mevkisinde meydana gelen çığ, kayakçılar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Güvenlik Çalışmaları ve Uygulamalar

Vali Çiftçi, olayın ardından hızla bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, "Burası kayak yapmaya elverişli değil, kayağa kapalı bir alan. Ekiplerimiz, her ihtimali göz önünde bulundurarak, çığın altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığını kontrol ediyor." dedi. Çiftçi, çığın düştüğü alandaki karların temizlenmesine de başlanılacağını ifade etti.

Kayak Merkezindeki Durum

Çiftçi, kayak merkezindeki pistlerde herhangi bir sorun ve risk olmadığını vurguladı. Kontrollü patlatmalarla çığ riski için önlem aldıklarını belirten Çiftçi, "Kayak yapmak için tahsis edilen 78 kilometre uzunluğunda pist alanımız var. Buralarda güvenle kayak yapılabilir." dedi.

Vatandaşlara Çağrı

Vali, kayakseverlerden kayağa kapalı alanlarda kayak yapılmaması konusunda duyarlı olmalarını istedi. Çiftçi, "Aldığımız kararlara riayet etmeleri, potansiyel aksaklıkların önüne geçecektir. Bu tür olayların yaşanmaması için yasak alanlar dikkatlice takip edilmeli." şeklinde konuştu.

Bölgedeki olaylar ve güvenlik tedbirleri için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.