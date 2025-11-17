Palandöken Sisle Kaplandı: Erzurum'da Zirvede Büyüleyici Görüntü

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:39
Erzurum’da 3 bin 125 rakımı ile adeta bir doğa harikası olan Palandöken Dağı, sabah saatlerinde etkili olan sisle görsel bir şölen sundu. Kar yağışının ve soğuğun yüzünü göstermeye başladığı bölgede yoğun sis, dağın zirvesini esrarengiz bir örtüyle kapladı.

Sisli hava, dağın zirvesine kadar ulaştı ve bölgedeki görünümü drone ile kayda alındı. Görüntüler, Palandöken'in beyaz örtüyle buluşan siluetini gözler önüne serdi.

Dün gece eksi 7 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Palandöken’de, kayak sezonu için hazırlıklar devam ediyor.

Pistler ve Kayak Olanakları

Palandöken, dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip önemli bir kayak merkezi olarak öne çıkıyor. Pistler, toz kar özelliği sayesinde sezon boyunca mükemmel kalitede kar sunuyor.

Merkezde toplamda 56 adet pist bulunuyor ve bu pistler farklı zorluk seviyelerine hitap ediyor. Palandöken’deki en uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda olup, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı 1100 metre olarak belirtiliyor; bu parkur boyunca kesintisiz kayak yapılabiliyor.

