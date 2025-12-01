Pamukkale'de Yağmur Sonrası Kartpostallık Sis Oluştu

Denizli'de gün boyunca etkili olan şiddetli yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde görülen sis, özellikle turistik alanda farklı bir atmosfer yarattı.

UNESCO mirası travertenler sisle büyüledi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Beyaz cennet" olarak bilinen Pamukkale travertenleri, bembeyaz dokusunu örten sis tabakasıyla adeta kartpostallık manzaralar sundu. Bölgedeki bu görüntüler, ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte başlayan sis, gün ilerledikçe yoğunlaştı ve bazı bölgelerde görüş mesafesini zaman zaman azaltarak günlük yaşamı etkiledi.

Sürücüler ve bölge halkı etkilendi

Kent genelinde yoğun sis nedeniyle özellikle akşam saatlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Pamukkale'deki sis görüntüleri ise gece geç saatlere kadar etkisini sürdürdü ve bölgeye farklı bir estetik kazandırdı.

