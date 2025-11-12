Pamukova'ya 16 km Sıcak Asfalt: Ulaşımda Yeni Dönem

Sakarya Büyükşehir, Pamukova kırsalında 16 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz, Hayrettin ve Cihadiye'ye ulaşım konforu sağladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:24
Mahalle yolları yenileniyor, yaşam kalitesi ve ulaşım güvenliği artıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallelerinde başlattığı 16 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışmasıyla Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz, Hayrettin ve Cihadiye mahallelerine yeni bir yüz kazandırdı.

Başkan Yusuf Alemdar tarafından müjdesi verilen çalışma, ilçe belediyesi, muhtarlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yoğun bir mesaiyle sürüyor. Bölge sakinleri yapılan hizmet için teşekkür etti.

Belediye ekipleri asfalt sezonunu iyi değerlendirerek Kaynarca ile başlayan ve Söğütlü, Kocaali, Serdivan, Adapazarı ilçelerinde devam eden sıcak asfalt serisini; şu anda Karasu, Hendek, Akyazı ve Pamukova'da eş zamanlı çalışmalarla sürdürüyor.

Mahalle sakinleri, yolların uzun süredir bozuk olduğunu ancak sabırla beklediklerini belirterek, yeni asfalt sayesinde ulaşımın kolaylaştığını, toz ve çamurdan kurtulduklarını söyledi. Vatandaşlar yolların artık E-5 karayolu konforunda olduğunu ifade etti.

Evlerinin önüne kadar asfalt gelen mahalle sakinleri, çalışmanın hem yaşam kalitelerini hem de ulaşım güvenliğini artırdığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım konforunu yükseltmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor.

