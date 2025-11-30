Papa 14. Leo, Bartholomeos ile Aya Yorgi'de Ayine Katıldı — Balkonda Birlik Mesajı

Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Aya Yorgi Kilisesi'ndeki 'İlahi Ayin'e katıldı; balkonda katılımcıları selamlayıp birlik mesajı verdi. Öğle yemeğinin ardından Atatürk Havalimanı'na gidecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:19
Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayin sonrası ortak selam

Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde Fener Rum Patrikhanesi içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen 'İlahi Ayin''e katıldı. Ayin sonrasında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte balkona çıkarak katılımcıları selamladı.

İki liderin balkonda yan yana durduğu anlarda, birlik ve dayanışma vurguları ön plana çıktı. Katılımcılara seslenen Papa 14. Leo ve Patriği Bartholomeos, ziyaret boyunca barış mesajlarını yineledi.

Papa Leo'nun, Fener Rum Patriği ile birlikte yiyeceği öğle yemeğinin ardından Atatürk Havalimanı'na giderek Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

