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Papa Franciscus'un Doğu Timor Ziyareti: 600 Bin Kişi Ayin İçin Bir Araya Geldi

Papa Franciscus'un Doğu Timor'daki ayininde katılımcı sayısı 600 bini geçti, katılım oranı rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:54
Papa Franciscus'un Doğu Timor Ziyareti: 600 Bin Kişi Ayin İçin Bir Araya Geldi

Papa Franciscus'un Doğu Timor Ziyareti

Kataliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Doğu Timor'daki ayininde yaklaşık 600 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Büyük İlgi ve Katılım

Katolik Kilisesinin 266'ncı Papası olarak 2013 yılından beri görevde olan Papa, Güneydoğu Asya turu kapsamındaki ziyareti sırasında bir parkta tören düzenledi. Sabah erken saatlerde parka gelen kalabalık, 8 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu.

Vatikan Açıklamaları

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'yı izlemek için parka gelen 1,3 milyon nüfuslu Doğu Timor'un neredeyse yarısının akın ettiğini ve sayının 600 bin olarak belirlendiğini belirtti.

Katılımcı Sayısında Rekor

Bu sonuç, Doğu Timor'un, Papa tarafından herhangi bir ülke için düzenlenen etkinliklerde nüfus oranına göre en yüksek katılım gösteren ülke olduğunu ortaya koydu. Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, katılım sayısının 700 bine ulaşabileceğini tahmin etmişti. Vatikan ise ayin için 750 bin kişinin katılmasını umuyordu.

Papa'nın Güneydoğu Asya Turu

Papa Franciscus, 2 Eylül'de başladığı 12 günlük seyahatiyle 45'inci dış gezisini gerçekleştirdi. Turun rotasında Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur yer alıyor.

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