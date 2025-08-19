DOLAR
Paris’te Kritik Görüşme: Ron Dermer, Esad Hasan Şeybani ve Tom Barrack Bir Araya Geliyor

Ron Dermer, Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD temsilcisi Tom Barrack ile İsrail-Suriye sınır güvenliğini görüşecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:29
Paris’te Kritik Görüşme: Ron Dermer, Esad Hasan Şeybani ve Tom Barrack Bir Araya Geliyor

İsrailli Bakan Paris'te Sınır Güvenliğini Görüşecek

Dermer, Şeybani ve ABD Temsilcisi Barrack masada

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, bu gece Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelecek.

Axios haber sitesinden Barak Ravid tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD merkezli X platformunda paylaşılan kaynaklar; görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki güvenlik konusunun ele alınacağını bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, geçen hafta planlanan ancak son anda ertelenen toplantının bugüne sarktığını öne sürdü. Gerçekleşmesi halinde Dermer ile Şeybani, ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez yüz yüze gelmiş olacak.

Washington yönetiminin iddiasına göre, İsrail ile Suriye arasında Süveyda kentine insani yardım koridoru kurulması ve bölgedeki Dürzi topluluğuna yardım sağlanması konusunda arabuluculuk yapıldığı belirtiliyor.

Golan Tepeleri ve son gerilim

Haberde ayrıca İsrail'in Suriye topraklarındaki uygulamalarına dair geçmişe yönelik önemli bilgiler yer alıyor. İsrail, 1967'den bu yana Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. 8 Aralık 2024'te buraya bitişik tampon bölgeyi işgal ettiği, birliklerin tampon bölgenin ilerisinde ilerleyerek başkent Şam'a yaklaşık 20 kilometre yaklaştığı aktarılıyor.

1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını verdiği ve bölgenin silahsızlandırılmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Haberde ayrıca, 13 Temmuz'da Süveyda'da patlak veren çatışmalara İsrail'in müdahil olduğu; Suriye ordusu ile Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ve Genelkurmay binasına yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Paris'teki görüşmenin sonucuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Gelişmeler doğrulandıkça yeni bilgiler kamuoyuna yansıtılacak.

