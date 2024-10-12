Paris ve Roma Arasındaki Dizi Çekim Krizi: 'Emily Paris'te'

Paris ve Roma Arasındaki Çekim Tartışması

Paris yönetimi, popüler Netflix dizisi 'Emily Paris'te' için 5. sezonun çekimlerinin İtalya'nın başkenti Roma'ya kaydırılmasına karşı çıkıyor. Roma Belediyesi ise Fransa'nın dizi platformu üzerindeki etkisinin olmadığını ifade ediyor.

Yönetmen ve Konutanlar

Dizinin yönetmeni Darren Star, 2020'den beri izleyiciyle buluşturduğu dizi ile Paris'in kültürel yapısını ve Emily Cooper'ın hayatını konu alıyor. Başrol oyuncusu Lily Collins, Paris'teki yaşamında yaşadığı zorlukları ve maceraları ekrana taşıyor.

Set-Jetting Etkisi Üzerine Tartışmalar

Dizinin 5. sezonunun Roma'da geçeceği bilgisi, Fransa ve İtalya arasında gerginlik yarattı. Fransızlar, dizinin başkent Paris'i abartılı bir biçimde yansıttığı gerekçesiyle eleştiriyor ancak dizi, Fransa'nın turizm açısından büyük bir cazibe merkezi olmasına katkıda bulunuyor. Fransa Ulusal Sinema Merkezi'nin 18 Ocak'ta yayınladığı bir rapora göre, Fransız dizilerini izleyen turistlerin %80'i Fransa'ya seyahat etmeyi arzuladıklarını belirtiyor.

Fransa ve İtalya Liderlerinin Tepkileri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dizinin Paris'te kalmasını istediklerini ve Roma'ya taşınmasının anlamsız olduğunu savunuyor. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise Macron'un yorumlarının siyasi baskı oluşturduğunu ve Netflix gibi platformların devlet başkanlarından emir almayacağını belirtti.

Brigitte Macron'un Diziye Katkısı

Fransız First Lady Brigitte Macron, 'Emily Paris'te' dizisinin 4. sezonuna konuk oyuncu olarak katılmıştır. Brigitte, dizide Emily Cooper ile bir araya gelerek onun hayranı olduğunu dile getiriyor. Bu durum, Macron'un eşiyle olumlu bir işbirliği içerisinde olduğunu gösteriyor.

Gualtieri, Macron'un çözmesi gereken daha acil sorunlar olduğuna dikkat çekerek, dizi çekimi üzerine olan bu tartışmanın gereksiz olduğunu dile getiriyor.