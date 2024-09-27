Paşinyan: Azerbaycan ile Barış Artık Ulaşılabilir

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Önemli Açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında barışın tesisinin artık mümkün ve ulaşılabilir mesafede olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'de Barış Mesajı

Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ifade etti. Önceki BM toplantılarındaki olumsuz yorumlarının geçerliliğini yitirdiğini belirten Paşinyan, "Bugün barış hem mümkün hem de ulaşılabilir. Bu bir umut kaynağıdır," dedi.

Barış İçin İlk Yasal Adım

Başbakan Paşinyan, 30 Ağustos'ta Azerbaycan ile Ermenistan'ın sınır belirleme konusunda bir ortak yönetmelik imzaladığını hatırlattı. Bu belgenin, iki ülke arasındaki ilk yasal anlaşma olduğunu vurguladı.

Toprak Bütünlüğü ve Anlaşma Süreci

Bu yönetmeliğin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüklerini birbirine tanıdığını ve aralarında toprak talepleri bulunmadığını gösterdiğini belirten Paşinyan, artık sadece barış anlaşmasının imzalanmasının gerektiğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile varılan muhalefet üzerinde, barış anlaşması taslağının %80’inin üzerinde mutabakata varıldığını ekledi.

Gelecek İçin Umut Taşıyan Hükümler

Başbakan Paşinyan, imzalanacak olan anlaşmanın diplomatik ilişkilerin kurulmasını, toprak taleplerinin olmamasını ve güç kullanmama gibi maddeleri içerdiğini savunarak, bunun kalıcı barışı kolaylaştıracağını söyledi.

Barış Kavşağı Projesi

Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın "Barış Kavşağı" projesine de dikkat çekti. Bu proje ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ulaşım olanaklarının yanı sıra, Türkiye ve tüm bölgede enerji iletim hatlarının sağlanmasının amaçlandığını belirtti.