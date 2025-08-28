Paşinyan: Ermenistan AB mi yoksa AEB mi Tercih Edecek?

Paşinyan: Ermenistan zamanı gelince AB ile AEB arasında tercih yapacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin ileride Avrupa Birliği (AB) ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında bir tercih yapacağını açıkladı.

Paşinyan, gazetecilere verdiği demeçte, AB üyeliği kararı alınmasının ardından AEB'den çıkma tartışmasının uzun süredir gündemde olduğunu belirtti. "Aynı anda hem AB hem de AEB üyeliğinin mümkün olmadığını biliyoruz. Nihai seçim zamanı geldiğinde Ermenistan, AB ile AEB arasında tercih yapacaktır."

Başbakan, her türlü senaryoyu değerlendirdiklerini ve alınacak kararın halkın iradesi, mevcut koşullar, yürütülecek müzakereler, yapılacak analizler ve ortaya çıkacak alternatiflerle doğrudan bağlantılı olacağını vurguladı.

Netanyahu'nun 1915 açıklaması: "Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilgisi yok"

Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir podcast programında 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmesine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Paşinyan, "Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar." şeklinde konuştu. Ayrıca Netanyahu'nun bu açıklamasını "pazarlık kozu" olarak nitelendirerek, 1915 olaylarının bazı ülkelerce "soykırım" olarak tanınmasının Ermenistan'a herhangi bir fayda sağlamadığını belirtti.