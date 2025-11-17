Patnos'ta Kışa Hazırlık: Odun İstifleme Yoğunlaştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, çetin kış öncesi odun istifleme ve kurutma çalışmalarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:33
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, çetin kış öncesi vatandaşlar yakacak hazırlıklarını hızlandırdı. Evlerin bahçelerinde ve yol kenarlarında özenle yığılan odunlar, kış mevsiminin yaklaştığını hissettiriyor.

Hazırlık Yöntemleri ve Amaçları

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, soba ve taş fırınlarda kullanılacak odunları yaz aylarında temin ederek güneş altında kurutuyor. Erken hazırlık sayesinde odunların daha verimli yanması ve rutubetten korunması hedefleniyor.

Yerel halk, istifleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bölge sakinleri kış hazırlığını hem zorunlu bir ihtiyaç hem de ekonomik bir tedbir olarak değerlendiriyor. Yakacak fiyatlarının artmasından etkilenmemek için stoklarını şimdiden tamamlayan vatandaşlar, sert kış şartlarına karşı önlem aldıklarını belirtiyor.

