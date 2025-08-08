DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

İstanbul semt pazarlarında kredi kartı kullanımı 15 Ağustos'tan itibaren başlayacak, POS cihazı kullanımı ise gönüllülük esasına dayanacak.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 10:49
Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

İstanbul Semt Pazarlarında Kredi Kartı Dönemi

Türkiye'deki semt pazarlarında nakitsiz alışveriş devri başlıyor. Artık cüzdanında nakit taşımak istemeyen vatandaşlar için 15 Ağustos itibarıyla kredi kartı kullanımı mümkün hale gelecek. Bu yenilik, hem tüketicilere hem de pazar esnafına büyük faydalar sağlamayı hedefliyor.

POS Cihazı Kullanımı Gönüllülük Esasına Dayanacak

Son günlerde kamuoyunda dolaşan ve POS cihazı kullanımının zorunlu olacağı yönündeki iddialara İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün cevap verdi. Şengün, “Zorunluluk yok, gönüllülük var.” diyerek esnafı rahatlattı. Bu açıklama, kafa karışıklığını gidermiş oldu.

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Mesut Şengün, pazar esnafına yönelik herhangi bir yasal zorunluluğun getirilmediğini vurgulayarak, “Esnafımız, dilediği takdirde POS cihazı alıp tezgahında kullanabilecek. Bu, ne bir zorunluluk ne de bir dayatmadır. Amaç, hem vatandaşımıza ödeme kolaylığı sağlamak hem de esnafımızın ticaret hacmini genişletmektir,” şeklinde bilgi verdi.

15 Ağustos tarihinden itibaren pazar esnafı, isteğe bağlı olarak tezgahlarında POS cihazı bulundurabilecek. Bu yenilik ile birlikte, nakitsiz alışverişin pazar ortamında da yaygınlaşması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!