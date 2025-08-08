Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

İstanbul Semt Pazarlarında Kredi Kartı Dönemi

Türkiye'deki semt pazarlarında nakitsiz alışveriş devri başlıyor. Artık cüzdanında nakit taşımak istemeyen vatandaşlar için 15 Ağustos itibarıyla kredi kartı kullanımı mümkün hale gelecek. Bu yenilik, hem tüketicilere hem de pazar esnafına büyük faydalar sağlamayı hedefliyor.

POS Cihazı Kullanımı Gönüllülük Esasına Dayanacak

Son günlerde kamuoyunda dolaşan ve POS cihazı kullanımının zorunlu olacağı yönündeki iddialara İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün cevap verdi. Şengün, “Zorunluluk yok, gönüllülük var.” diyerek esnafı rahatlattı. Bu açıklama, kafa karışıklığını gidermiş oldu.

Mesut Şengün, pazar esnafına yönelik herhangi bir yasal zorunluluğun getirilmediğini vurgulayarak, “Esnafımız, dilediği takdirde POS cihazı alıp tezgahında kullanabilecek. Bu, ne bir zorunluluk ne de bir dayatmadır. Amaç, hem vatandaşımıza ödeme kolaylığı sağlamak hem de esnafımızın ticaret hacmini genişletmektir,” şeklinde bilgi verdi.

15 Ağustos tarihinden itibaren pazar esnafı, isteğe bağlı olarak tezgahlarında POS cihazı bulundurabilecek. Bu yenilik ile birlikte, nakitsiz alışverişin pazar ortamında da yaygınlaşması bekleniyor.