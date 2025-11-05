Pehlivan'dan Erdoğan'a Bozalan İnciri İkramı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Ankara'da

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve beraberindeki heyet bir dizi program için başkent Ankara'ya gitti. Programa Menemen Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Menemen İlçe Yönetimi de katıldı.

Anıtkabir ziyareti

Heyetin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Başkan Pehlivan, heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Pehlivan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz saygı ve minnetle, aziz hatırası önünde milletimiz ve Menemen’imiz için çalışmaya devam edeceğimize söz verdik" dedi.

TBMM'de Erdoğan'a Bozalan inciri ikramı

Programın ikinci gününde heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Başkan Pehlivan ve beraberindekiler, toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi; toplantı sonunda salonda "Menemen burada, Reisinin yanında" sloganları yükseldi.

Grup toplantısı sonrasında Başkan Pehlivan, Menemen’in bereketli topraklarında yetişen ve özenle kurutulmuş Bozalan inciri'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önce çok beğendiği Bozalan incirini ikram ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi ziyareti

Programın son durağında Pehlivan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.

