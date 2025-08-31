DOLAR
Pencap'ta Tarihin En Büyük Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi

Pencap'ta eyalet tarihinin en büyük sel: yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi, tahliyeler yapıldı ve Dışişleri Bakanlığı Hindistan iddiasıyla veri topluyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:00
Pencap'ta Tarihin En Büyük Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi

Pencap'ta tarihî sel: Yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, eyalette görülen sellerin "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olduğunu açıkladı. Aurangzeb, su seviyelerinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Tahliyeler ve kurtarma çalışmaları

Aurangzeb, yerel yetkililerin eğitim kurumlarını, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını bildirdi. Vatandaşların botlarla bile olsa tahliye edildiği ve kapsamlı kurtarma operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı iddiası

Bakan Aurangzeb, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel bağlam: Muson yağışları ve can kayıpları

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, bölge ülkelerinde büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor. Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

Oluşan taşkınlar ve yükselen su seviyeleri nedeniyle bölgedeki insani yardım ve geçici barınma ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerektiği vurgulanıyor.

