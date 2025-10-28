Pendik Çamlık Mahallesi'nde Özel Hastane Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor

Pendik Çamlık Mahallesi'nde Özel Hastane Çatısında Yangın

Olay ve müdahale

Pendik'te, Çamlık Mahallesi sınırlarındaki bir özel hastanenin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

