Pendik Çamlık Mahallesi'nde Özel Hastane Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor

Pendik Çamlık Mahallesi'nde bir özel hastanenin çatısında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 13:38
Olay ve müdahale

Pendik'te, Çamlık Mahallesi sınırlarındaki bir özel hastanenin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Pendik Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin çatısındaki baz istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

