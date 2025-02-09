Pendik'te Motosikletliyi Ezen Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te meydana gelen tartışma, bir motosikletlinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Çamçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosikletli F.F., otomobilin sürücüsü V.K. ile gerçekleştirilen tartışma sonucunda, otomobilin dikiz aynasını kırdı. Bu durum sonrasında V.K., motosikletiyle yanından geçtiği F.F.'ye çarparak onu çekici ile otomobilinin arasına sıkıştırdı.

Olayın ardından F.F., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosikletli tedavi altına alınırken, V.K. otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçış esnasında V.K., iki araca daha zarar verdi. Bu durum üzerine, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyetteki işlemler tamamlanan V.K., adalet önüne çıkmak üzere polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.