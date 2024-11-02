Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te Narkotik Operasyonu

Pendik ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda önemli bir başarıya imza atıldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir adrese müdahale etti.

Operasyon Detayları

Yapılan arama sonucunda, paketler halinde toplam 518,4 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Bu bulgular, madde ticaretinin önüne geçilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şüpheli Tutuklandı

Operasyonu gerçekleştiren ekipler, gözaltına aldıkları A.D.'yi adli mercilere sevk etti. Yapılan işlemlerin ardından A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramada, paketler halinde toplam 518,4 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.