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Penta Park Sitesi Davası: Yıkımın Sorumluları Yargılanıyor

Kahramanmaraş'ta yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin ölümüyle ilgili dava süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:00
Penta Park Sitesi Davası: Yıkımın Sorumluları Yargılanıyor

Kahramanmaraş'ta Penta Park Sitesi Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. Blok'ta 115 kişinin ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Sanıkların İfadeleri ve İddialar

Duruşmada, tutuklu sanıklar Özcan Çakmak ve Mesut Başkır, tutuksuz sanık Metin B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mesut Başkır, yapının zemin katındaki bazı dükkanların izinsiz olarak asma kat boşluklarını betonarme döşemelerle kapattığını belirtti.

Başkır, şöyle ifade etti: "Davacı avukat arkadaşlar, bu inşaatın 1. ve 3. bloklarının iki katının kaçak olduğunu ifade etmişlerdir. Eğer bu iki kat gerçekten kaçak olsaydı, belediyenin buna ruhsat vermemesi gerekirdi. Ruhsat verildiyse, şu an sanık konumunda belediye elemanlarının da aramızda olması gerekirdi."

Yıkımın Nedenleri Üzerine Tartışmalar

Sanık Çakmak ise bina yıkımının nedeninin altında yatan sebepleri açıklayarak, "Yıkım, alt katlarda yapılan ruhsatsız ve izinsiz tadilatlardan dolayıdır" dedi. Ayrıca, bilirkişi raporları ışığında, bankalar tarafından yapılan tadilatların yapının stabilitesine zarar verdiğini vurguladı.

Çakmak, "Penta Park Sitesi 1. ve 3. Blok'un yıkılması alt kattan olmuştur. Bu, müşteki beyanlarında da ve bilirkişi raporlarında da bellidir. Buradaki bankalar tarafından yapılan esaslı tadilatlar, brüt metrekareyi artırmıştır. Ancak bu tadilatlar izinsiz, kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararı ve Süreç

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak 2025'e erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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