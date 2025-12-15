Penta Teknoloji 2. Sürdürülebilirlik Raporu: İnsan Odaklılık ve Doğaya Saygı

Penta Teknoloji sürdürülebilirlik vizyonunu 2. raporla açıkladı

Türkiye’nin katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji, 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlayarak, sürdürülebilirlik vizyonu, iyi uygulamaları ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket raporda yaptığı çifte önemlilik analiziyle çevresel ve sosyal konuların iş süreçlerine ve paydaş beklentilerine etkisini değerlendirdi ve yaklaşımını "İnsan Odaklı Yaklaşım" ile "Doğaya Saygı" ekseninde şekillendirdi.

Raporun kapsamı ve güvence

Seçili çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergeleri için sınırlı güvence denetimi alınan raporda, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine bağlı riskler ile fırsatlar risk odaklı bir yaklaşımla analiz edildi. Bu doğrultuda Penta Teknoloji, iklim odaklı risk ve fırsatlara ilişkin detayları içeren TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu ilk raporunu da yayımladı.

Operasyonel mükemmellik: Dijitalleşme ve entegrasyon

40’tan fazla yerli ve global teknoloji markasının ürünlerini Türkiye’deki iş ortaklarına ulaştıran Penta Teknoloji, hayata geçirdiği dijitalleşme ve entegrasyon projeleriyle operasyonel etkinliğini artırdı. Katma değerli hizmetlerle iş ortaklarına daha hızlı, etkin ve şeffaf çözümler sunan şirket, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası alarak kriz yönetimi ve iş sürekliliği yetkinliğini belgelendirdi.

Toplumsal gelişime somut katkılar

İnsan Odaklı Yaklaşımı kurum kültürünün merkezine koyan Penta Teknoloji, çalışanların gelişimi ve refahını destekleyen uygulamalarla güçlü bir işveren markası oluşturdu. 2024 ölçümlerine göre çalışan memnuniyeti %83, çalışan bağlılığı %77 olarak kaydedildi. Şirket, çalışanların profesyonel gelişimini destekleyen eğitim programlarının yanı sıra toplumsal katkı amaçlı 18 milyon TL’nin üzerinde bağış gerçekleştirerek sosyal sorumlulukta kararlılığını gösterdi.

Enerji yönetimi: Doğaya saygı yaklaşımı

Penta Teknoloji çevresel sürdürülebilirlik stratejisini Doğaya Saygı ilkesi üzerine inşa etti. Merkez binasında ve lojistik operasyonlarında aydınlatma, iklimlendirme, otomasyon yazılımları ve enerji tüketim ölçüm sistemleri başta olmak üzere enerji verimliliğine yönelik yatırımlar gerçekleştirildi. Merkez binası ve lojistik tesislerinde devreye alınan Enerji İzleme Sistemi ile enerji verilerinin kapsamlı analiz edilmesi için altyapı güçlendirildi.

Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi

Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında somut ilerlemeler kaydedildi. 2024’te toplam 111 ton atığın %79’u geri dönüştürüldü, bu sayede 117 bin 181 koli yeniden kullanılarak 1,19 milyon TL tasarruf sağlandı. Ayrıca streç film optimizasyonu sayesinde yıllık yaklaşık 1 tona yakın plastik tasarrufu gerçekleşti. Elektronik atıklar lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılırken, teknik servis uygulamalarıyla atık oluşumunun azaltılması hedeflendi.

Yönetici yorumu

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, rapora ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Penta Teknoloji olarak sürdürülebilirliği, yalnızca çevresel etkilerin yönetildiği sınırlı bir alanda değil, iş yapış biçimimizin, kurumsal kültürümüzün ve stratejik vizyonumuzun merkezinde konumlandırıyoruz. Bizler için sürdürülebilirlik, değer oluşturmanın, kalıcılığın ve toplumsal faydanın kesişim noktasında yer alan bütünsel bir dönüşüm sürecini ifade ediyor. Bu anlayışı kurum kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak sahipleniyor, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer üretimimizin temel taşı, rekabet gücümüzün kaynağı, tüm değer zincirimizin ve ekosistemimizin geleceği açısından stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkısı ve iş birliğiyle ilerleyen bu kolektif dönüşüm sürecindeki çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve sektörün katma değerli çözüm ortağı olma vizyonumuzu daha ileri taşımaya devam edeceğiz."

Penta Teknoloji'nin 2. Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin dijital transformasyon, enerji verimliliği, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında attığı adımları belgeleyerek, uzun vadeli değer üretimine odaklanan stratejisini ortaya koyuyor.

PENTA TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ FATİH ERÜNSAL