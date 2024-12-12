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Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine İletişim Vurgusu

Pentagon, Türkiye ile Suriye'deki durum hakkında iletişimde olduklarını ve Türkiye'nin kendini koruma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 01:24
Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine İletişim Vurgusu

Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine İletişim Vurgusu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla oluşan karmaşık durum hakkında Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Singh, ABD'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin "harika" olduğunu belirterek, Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Singh, "Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip," dedi.

Pentagon sözcüsü, ABD'nin Suriye konusundaki iletişiminin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını, diğer taraflarla da diyalog kurulduğunu ifade ederek, bölgede gerginliğin azaltılmasına yönelik çağrıda bulundu.

ABD'nin Suriye'de yalnızca DEAŞ ile mücadele amacıyla bulunduğunu savunan Singh, PKK/YPG terör örgütüyle olan temaslarının devam ettiğini ve Türkiye ile bu gruplar arasındaki olası çatışmalar karşısındaki tutumlarını yorumlamaktan kaçındı.

Singh, Suriye'deki rejim değişikliğinin "büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk" teşkil ettiğine dikkat çekti. ABD'nin bölgedeki mevcut duruşunun, askerlerini koruma ve DEAŞ'a karşı mücadele dışında bir değişiklik göstermediğini vurguladı.

Bir gazetecinin, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması hakkında ABD ile görüşmeler yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Singh, "Türkiye ile etkileşimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanımız da bölgedeki durumu görüşmek amacıyla seyahat ediyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri anlıyoruz, ancak bunun dışında daha fazla bir şey demeyeceğim," şeklinde yanıt verdi.

Süleyman Şah Türbesi, etrafındaki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden, 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Eşme köyüne nakledilmişti.

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