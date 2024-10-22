Pentagon, İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıklarını Görüştü

ABD, İsrail'in İran'a karşı saldırı hazırlıklarını içeren belgelerin sızdırılmasını konuştu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:04
Pentagon, İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıklarını Görüştü

Pentagon'dan Kritik Görüşme

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Basın Açıklaması

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sızıntı konusundaki sorularını yanıtlayarak, "Evet, Bakan Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüştü fakat bu özel görüşmenin ayrıntılarına giremeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci ve Güvenlik Vurgusu

Ryder, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) sızıntıyla ilgili bir soruşturma başlattığını belirtti. Soruşturmanın henüz başında olduğunu vurgulayan Ryder, "Bu süreçte, soruşturmaya müdahalede bulunmamak önemlidir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Pentagon'un FBI'a tam destek verdiğini ve gizli bilgilerin güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Sızdırılan Belgeler Hakkında

18 Ekim'de Middle East Spectator tarafından Telegram'da paylaşılan belgeler, 15-16 Ekim tarihlerinde oluşturulmuş olup, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali stratejileri hakkında detaylar sunduğu iddia edildi.

İran'ın Tepkisi

İran bağlantılı bir Telegram hesabında, İsrail ordusunun İran'a olası bir saldırı için savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına dair iddialar ortaya atıldı.

Beyaz Saray'ın Açıklaması

Beyaz Saray, ABD istihbarat belgelerinin kamuya açık hesaplara sızmasından derin endişe duyduğunu bildirdi. FBI, sızdırmaya ilişkin soruşturma başlattığını da açıkladı.

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