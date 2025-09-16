Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Sahibinden.com/Yepy ve Yatsan, Akbank iş birliğiyle 1-30 Eylül 2025'te peşin fiyatına faizsiz taksit kampanyası başlattı; Yepy'de 3/6/9, Yatsan'da 2–7 taksit.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:41
Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Akbank İş Birliğiyle Eylül Ayına Özel Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit Kampanyası

Ekonomideki dalgalanmalar ve artan fiyatlar karşısında tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi hedefleyen büyük markalar, Eylül ayına özel kampanyalarını duyurdu. Sahibinden.com'un yenilenmiş telefon platformu Yepy ve yatak sektörünün lideri Yatsan, Akbank ile yaptıkları iş birlikleri sayesinde tüketicilere peşin fiyatına faizsiz taksit imkânı sundu.

Sahibinden.com ve Yepy Kampanyası

Akıllı telefon fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri garantili ve güvenilir ikinci el pazarına yönlendiriyor. Bu alanda öne çıkan sahibinden.com, Yepy markasıyla sunduğu yenilenmiş telefonlarda Eylül ayını bir alışveriş fırsatına dönüştürüyor.

Duyuruya göre, 1 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sahibinden.com/Yepy üzerinden yapılacak tüm yenilenmiş telefon alışverişlerinde, Axess özellikli kart sahiplerine özel peşin fiyatına 9 aya varan taksit imkanı sağlanacak. Kampanya kapsamında tüketiciler ödeme anında 3, 6 veya 9 taksit seçeneklerinden birini faiz farkı olmaksızın seçebilecek. Axess, Free, Wings ve ticari kartlar kampanyaya dahil olabilecek.

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül KampanyasıPeşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Yatsan'dan Faizsiz 7 Taksit Fırsatı

Ev konforunda kaliteyi ön planda tutan Yatsan, mağazalarında geçerli olacak kampanya ile tüketicilere ödeme kolaylığı sunuyor.

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında kampanyaya dahil Yatsan mağazalarından yapılacak alışverişlerde, Axess, Wings, Free ve Ticari kart sahipleri peşin fiyatına 7 taksit avantajından yararlanabilecek. Müşteriler, ihtiyaçlarına göre 2'den 7'ye kadar diledikleri taksit sayısını seçerek ödemelerini aylık dilimlere bölebilecek. Banka açıklamasında, kampanyadan yararlanmak için alışverişin Akbank Axess POS cihazları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç: Yepy ve Yatsan'ın Akbank iş birliğiyle sunduğu bu kampanyalar, Eylül ayı boyunca teknoloji ve ev konforu alışverişlerinde tüketicilere cazip taksit seçenekleri sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ozon Tabakasındaki İyileşme Küresel Isınmayı Tahminlerden İki Kat Fazla Artırabilir
2
Türk Çorapları Avrupa'nın Gözdesi: 2020-2024'te 6,1 Milyar Dolar İhracat
3
İsrail Gazze'de 1 Milyon Filistinliyi Göçe Zorluyor – 1891 Ölü
4
Netanyahu: Yolsuzluk Duruşmasında Gazze'ye Güçlü Operasyon Başlattık
5
MEB'den 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' Dersi: 17-18 Eylül'de Uygulanacak
6
Ulaştırma Yatırımlarının 2026-2028 Rotası: Lojistik ve Raylı Sistem Önceliği
7
Cennetin Çocukları TRT 1'de Başladı: Gala ve İlk Bölüm İzleyiciyle Buluştu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor