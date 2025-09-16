Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Akbank İş Birliğiyle Eylül Ayına Özel Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit Kampanyası

Ekonomideki dalgalanmalar ve artan fiyatlar karşısında tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi hedefleyen büyük markalar, Eylül ayına özel kampanyalarını duyurdu. Sahibinden.com'un yenilenmiş telefon platformu Yepy ve yatak sektörünün lideri Yatsan, Akbank ile yaptıkları iş birlikleri sayesinde tüketicilere peşin fiyatına faizsiz taksit imkânı sundu.

Sahibinden.com ve Yepy Kampanyası

Akıllı telefon fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri garantili ve güvenilir ikinci el pazarına yönlendiriyor. Bu alanda öne çıkan sahibinden.com, Yepy markasıyla sunduğu yenilenmiş telefonlarda Eylül ayını bir alışveriş fırsatına dönüştürüyor.

Duyuruya göre, 1 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sahibinden.com/Yepy üzerinden yapılacak tüm yenilenmiş telefon alışverişlerinde, Axess özellikli kart sahiplerine özel peşin fiyatına 9 aya varan taksit imkanı sağlanacak. Kampanya kapsamında tüketiciler ödeme anında 3, 6 veya 9 taksit seçeneklerinden birini faiz farkı olmaksızın seçebilecek. Axess, Free, Wings ve ticari kartlar kampanyaya dahil olabilecek.

Yatsan'dan Faizsiz 7 Taksit Fırsatı

Ev konforunda kaliteyi ön planda tutan Yatsan, mağazalarında geçerli olacak kampanya ile tüketicilere ödeme kolaylığı sunuyor.

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında kampanyaya dahil Yatsan mağazalarından yapılacak alışverişlerde, Axess, Wings, Free ve Ticari kart sahipleri peşin fiyatına 7 taksit avantajından yararlanabilecek. Müşteriler, ihtiyaçlarına göre 2'den 7'ye kadar diledikleri taksit sayısını seçerek ödemelerini aylık dilimlere bölebilecek. Banka açıklamasında, kampanyadan yararlanmak için alışverişin Akbank Axess POS cihazları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç: Yepy ve Yatsan'ın Akbank iş birliğiyle sunduğu bu kampanyalar, Eylül ayı boyunca teknoloji ve ev konforu alışverişlerinde tüketicilere cazip taksit seçenekleri sunuyor.