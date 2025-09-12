Peskov: Ukrayna Müzakerelerinde Anında Çözüm Beklenmemeli

Peskov: Ukrayna ile Müzakere Sürecinde Sabır Gerekiyor

Kremlin Sözcüsü, iletişim kanallarının açık olduğunu ancak sonuç için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki müzakerelerde bir duraklama olduğunu belirterek, sürecin hemen sonuca ulaşmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin çıkmaza girip girmediği yönündeki soruyu değerlendirirken şunları ifade etti: "Elbette, pembe gözlüklerle bakıp müzakere sürecinin anında sonuç vermesini bekleyemeyiz."

Sözcü, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili gözlemde bulunarak, Trump'ın başlangıçta hızlı bir çözüm olasılığını düşündüğünü, ancak bunun için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu fark ettiğini hatırlattı.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme hazır olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Rus tarafı, barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve çatışmayı çözmenin yollarını aramaya hazır. Ancak Avrupalıların (bu sürece) müdahale ettiği bir gerçek. Bu herkes için bir sır değil."

Müzakere heyetleri arasındaki temasların sürüp sürmediğine dair soruya Peskov şu yanıtı verdi: "İletişim kanalları mevcut, kuruldu. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma olanağına sahip ancak şimdilik bir duraklama söz konusu."

Polonya'nın Zapad-2025 tatbikatları nedeniyle Belarus ile sınırını kapatma kararını değerlendirirken Peskov, Batı Avrupa'nın Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır sergilediğini ve Polonya gibi ülkelerin duygusal tepkiler verdiğini söyledi.

Peskov, Avrupa ve NATO'ya yönelik eleştirisini şu sözlerle özetledi: "Rusya hiçbir zaman kimseyi tehdit etmedi. Avrupa ülkelerini de tehdit etmiyor. Askeri altyapısıyla Avrupa'ya doğru ilerleyen Rusya değildi. Barış ve istikrarın değil, çatışmanın aracı olan NATO'nun bir parçası olan Avrupa, sürekli olarak sınırlarımıza doğru ilerledi."

Peskov'un açıklamaları, müzakere sürecinde iletişim kanallarının varlığına işaret ederken, somut ilerleme için zaman ve siyasi irade gerektirdiği mesajını taşıdı.