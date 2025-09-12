Peskov: Ukrayna Müzakerelerinde Anında Çözüm Beklenmemeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerde bir duraklama olduğunu ve sürecin hemen sonuç vermesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:32
Peskov: Ukrayna Müzakerelerinde Anında Çözüm Beklenmemeli

Peskov: Ukrayna ile Müzakere Sürecinde Sabır Gerekiyor

Kremlin Sözcüsü, iletişim kanallarının açık olduğunu ancak sonuç için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki müzakerelerde bir duraklama olduğunu belirterek, sürecin hemen sonuca ulaşmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin çıkmaza girip girmediği yönündeki soruyu değerlendirirken şunları ifade etti: "Elbette, pembe gözlüklerle bakıp müzakere sürecinin anında sonuç vermesini bekleyemeyiz."

Sözcü, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili gözlemde bulunarak, Trump'ın başlangıçta hızlı bir çözüm olasılığını düşündüğünü, ancak bunun için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu fark ettiğini hatırlattı.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme hazır olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Rus tarafı, barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve çatışmayı çözmenin yollarını aramaya hazır. Ancak Avrupalıların (bu sürece) müdahale ettiği bir gerçek. Bu herkes için bir sır değil."

Müzakere heyetleri arasındaki temasların sürüp sürmediğine dair soruya Peskov şu yanıtı verdi: "İletişim kanalları mevcut, kuruldu. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma olanağına sahip ancak şimdilik bir duraklama söz konusu."

Polonya'nın Zapad-2025 tatbikatları nedeniyle Belarus ile sınırını kapatma kararını değerlendirirken Peskov, Batı Avrupa'nın Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır sergilediğini ve Polonya gibi ülkelerin duygusal tepkiler verdiğini söyledi.

Peskov, Avrupa ve NATO'ya yönelik eleştirisini şu sözlerle özetledi: "Rusya hiçbir zaman kimseyi tehdit etmedi. Avrupa ülkelerini de tehdit etmiyor. Askeri altyapısıyla Avrupa'ya doğru ilerleyen Rusya değildi. Barış ve istikrarın değil, çatışmanın aracı olan NATO'nun bir parçası olan Avrupa, sürekli olarak sınırlarımıza doğru ilerledi."

Peskov'un açıklamaları, müzakere sürecinde iletişim kanallarının varlığına işaret ederken, somut ilerleme için zaman ve siyasi irade gerektirdiği mesajını taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
Başakşehir'de alacak tartışması: İş insanı öldü, zanlı intihar etti
3
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
4
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
5
Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek
6
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
7
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak