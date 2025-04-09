PKK/YPG Teröristleri Halep'ten Çekiliyor

PKK/YPG'li Teröristler Halep'ten Çekilmeye Devam Ediyor

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma doğrultusunda Halep kent merkezinden çekilmeye devam ediyor. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan teröristleri taşıyan ikinci konvoy, kentten ayrıldı.

1 Nisan tarihinde Suriye yönetimi ve PKK/YPG arasında imzalanan anlaşma gereği, Fırat'ın doğusuna doğru harekete geçen 60 araçlık konvoyda yaklaşık 500 terörist yer aldı.

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavralar taşıyan teröristler, Genel Güvenlik İdaresine bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıkış yaptı. Teröristlerin çekilmesi önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.

İlk Konvoyun Çekilişi

Teröristleri taşıyan ilk konvoy, 4 Nisan'da Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmişti. PKK/YPG militanları, bu bölgeleri birer terör üssü haline getirmiştir.

Devrik Baas rejimi, 2012 yılında kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi şartıyla, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakmıştı. O tarihten bu yana PKK/YPG, Halep'teki mahalleleri terör amaçları doğrultusunda kullanmıştır.

Suçlar ve İnsan Hakları İhlalleri

Halep'te aktif olarak öldürme, kaçırma ve zorla silah altına alma gibi suçlar işlemedikleri bilinen teröristler, esnaflardan vergi adı altında da haraç topluyordu. Örgütün, çocukları okul çıkışında kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması, birçok raporda yer aldı.