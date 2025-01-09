Polatlı'daki Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Üzücü Bir Olay: Göçükte İki İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında yaşanan göçük, iki işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Polatlı'nın Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken, beklenmedik bir şekilde toprak kayması yaşandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda, ilk olarak bir işçinin, ardından diğerinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçilerin, Sinan Yaman (41) ve İzzet Keskin (26) olduğu açıklandı.

Ankara Valiliği'nden Açıklama

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 11.20 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, inşaat sorumlusunun gözaltına alındığı ve konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.