Polonya Büyükelçiliği'nden Avrupa Koleji Rektör Yardımcısına Onuruna Resepsiyon

Polonya Büyükelçiliği'nden Özel Resepsiyon

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Koleji Rektör Yardımcısı Ewa Osniecka-Tamecka'nın Ankara ziyareti vesilesiyle anlamlı bir resepsiyon düzenledi.

Büyükelçi Lang'dan Açıklamalar

Büyükelçilik binasında Büyükelçi Maciej Przemyslaw Lang ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve diplomatlar katıldı. Lang, katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin görüş alışverişi imkanı sunması nedeniyle son derece mutlu olduğunu belirtti.

Osniecka-Tamecka'nın Mesajları

Resepsiyonda konuşma yapan Osniecka-Tamecka, Ankara'daki ziyaretleri sırasında üniversitelerle gerçekleştirdiği görüşmelerde fikir alışverişleri yaptığını aktardı. Ayrıca, Türkiye'den Avrupa Koleji'ne daha fazla öğrenci gelmesiyle ilgili olarak umutlu olduğunu vurgulayarak, okullarında çok sayıda ülkeden öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Avrupa Koleji Burs Programı

Avrupa Koleji Burs Programı, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum sürecinde ihtiyaç duyduğu AB uzmanlarını yetiştirmek maksadıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen önemli bir burs programıdır. Bu program çerçevesinde 2010-2024 yılları arasında 178 Türk öğrenci yüksek lisans eğitimi alma fırsatı elde etti.

Özellikle sivil toplum kuruluşları ve özel sektör destekleriyle yürütülen bu program, Türkiye'nin AB üyelik süreci için değerli bir yatırım olarak öne çıkarken, bursiyerler uluslararası ilişkiler ve diplomasi, Avrupa kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa hukuku, Avrupa ekonomisi gibi alanlarda uzmanlık kazanıyor.

2024-25 akademik yılı için Türk öğrencilere, özel sektör, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Koleji iş birliğiyle toplam 15 burs imkanı sunulmuş durumda. 18-19 Nisan tarihlerinde yapılan sözlü sınavlar sonucunda öğrenciler, 2024-25 akademik yılında Avrupa Koleji'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Bu dönemde Avrupa Koleji'ndeki bursiyerlerden 9'u Brugge Kampüsü, 6'sı ise Natolin Kampüsü'nde eğitim almaktadır.

Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Koleji Rektör Yardımcısı Ewa Osniecka-Tamecka’nın Ankara ziyareti vesilesiyle Büyükelçilik binasında resepsiyon düzenledi. Programın açılış konuşmasını, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang (fotoğrafta) yaptı.

Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Koleji Rektör Yardımcısı Ewa Osniecka-Tamecka’nın Ankara ziyareti vesilesiyle Büyükelçilik binasında resepsiyon düzenledi. Programın açılış konuşmasını, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang (fotoğrafta) yaptı.