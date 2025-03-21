Polonya'da Eski Savunma Bakanı'na Gizlilik İhlali Suçlaması

Polonya'da Savcılar Eski Bakanı Hedef Aldı

Polonya'da savcılar, 2023 yılında ülkenin savunma planını ifşa eden eski Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ı, belge gizliliğini koruyan yasayı ihlal etmekle suçladı.

Polonya'nın PAP haber ajansının bildirdiğine göre, Blaszczak, başkent Varşova'daki Bölge Savcılığı'na davet edilerek, hakkındaki suçlamalar hakkında bilgilendirildi.

İfşa Edilen Savunma Planı

Savcılar, Polonya Başbakanı Donald Tusk döneminde 2011'de hazırlanan ve olası bir Rus işgali durumunda ordunun ülkenin batısına, Vistula Nehri'ne doğru çekilmesini öngören savunma planının ifşa edilmesinin, gizlilik yasalarını çiğnediğini ifade etti.

Blaszczak ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, savcıların kendisini Tusk hükümetinin "Polonya'nın yarısından savaşmadan vazgeçme planını ifşa ettiği" için suçladığını ileri sürdü.

Suçlamalara Yanıt Verdi

İfşa edilen planla ilgili konuşan Blaszczak, "Hiç tereddüt etmeden tekrar yapardım." diyerek, "(İfşa etmek) Sadece hakkım değil, aynı zamanda görevimdi. Bu sayede Polonyalılar, Doğu Polonya sakinleri için hazırladığınız kader hakkındaki gerçeği biliyor." şeklinde ifadelere yer verdi.

Blaszczak, 18 Eylül 2023 tarihinde, Tusk hükümetinin Polonya'yı sadece Varşova'dan geçen Vistula Nehri'nin bulunduğu noktadan savunmayı planladığına dair belgeleri gösteren bir video paylaşmıştı. Bu durum, ülke ordusuna ait çok gizli belgeleri seçim kampanyası sırasında ifşa ettiği için eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.