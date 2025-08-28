Polonya'da Hava Gösterisi Hazırlığında F-16 Düştü — Pilot Hayatını Kaybetti

Polonya'da F-16 düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Radom'da hava gösterisi hazırlıkları sırasında kaza

Polonya'nın orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağı düştü. Olay, PAP haber ajansı tarafından bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada: "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.