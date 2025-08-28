DOLAR
41,02 0,05%
EURO
48,05 -0,56%
ALTIN
4.507,59 -0,62%
BITCOIN
4.592.156,83 0,29%

Polonya'da Hava Gösterisi Hazırlığında F-16 Düştü — Pilot Hayatını Kaybetti

Radom'da yapılacak uluslararası hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü; pilot hayatını kaybetti ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:19
Polonya'da Hava Gösterisi Hazırlığında F-16 Düştü — Pilot Hayatını Kaybetti

Polonya'da F-16 düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Radom'da hava gösterisi hazırlıkları sırasında kaza

Polonya'nın orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağı düştü. Olay, PAP haber ajansı tarafından bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada: "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sagalassos'ta Türkiye'nin Üçüncü Büyük Odeonu Gün Yüzüne Çıkıyor
2
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
3
İBB Yolsuzluk Soruşturması: 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
4
İzmir'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
5
Beyoğlu'nda 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü
6
Kanada'dan Moldova'daki Rusya bağlantılı kişi ve kurumlara yaptırım
7
Bakan Ali Yerlikaya Afyonkarahisar'da: Valilik ve Saraçlar Çarşısı Ziyareti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı