Poznan Kentinde Farelerle Mücadele Başlatıldı

Poznan'da Farelere Karşı Savaş Açıldı

Polonya'nın Poznan kenti, son aylarda yaşanan fare istila haberleriyle gündeme geldi. Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün aktardığı habere göre, şehrin tarihi Pazar Meydanı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında tahrip olan fare yuvaları, kemirgenlerin kentin dört bir yanına dağılmasına neden oldu.

Belediye Önlemlerini Artırdı

Poznan Belediyesi, bu ani fare saldırısına karşı acil harekete geçerek, "zorunlu haşere önlemleri" çerçevesinde harekete geçirdi. Hastanelere, restoranlara ve konutlara fare kapanları yerleştirilmesi talep edildi.

Belediye yetkilileri, ayrıca halkı, kemirgenlerden korunmak için binalardaki delik ve çatlakların kapatılması konusunda bilgilendirerek, ev sahiplerini fare yakalamak için etkin tuzaklar kurmaya davet etti.

Poznan Belediyesi'nin bu önlemleri, kentteki hem sağlık hem de hijyen koşullarını koruma amacı taşıyor.