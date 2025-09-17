Prenses Akiko, Ankara Üniversitesi'nden Fahri Doktorayı Gururla Kabul Etti

Japonya Prensesi Akiko, Ankara Üniversitesi'nin Sanat Tarihi alanındaki fahri doktora unvanını üç kuşaklık bağın onuru olarak kabul etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:36
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara Üniversitesi Senatosunun kararıyla kendisine tevdi edilen Sanat Tarihi alanındaki fahri doktora unvanını almak üzere üniversitenin rektörlük binasındaki salonda düzenlenen tevdi törenine katıldı.

Tören ve Protokol

Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prenses Akiko'ya biniş, nişan, fahri doktora belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Kabul Konuşması: Üç Kuşak Bağının Önemi

Kabul konuşmasında Prenses Akiko, verilen unvandan ötürü teşekkür ederek; 1986'da Prens Takahito Mikasa ve 2010'da babası Prens Tomohito Mikasa'ya Ankara Üniversitesi tarafından aynı ünvanın tevdi edildiğini hatırlattı. Bir ailede üç kuşağın aynı üniversiteden fahri doktora almasının dünyada nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı.

Prenses Akiko, sözlerinin devamında şöyle belirtti: Benim bugüne kadar yaptığım faaliyetler, Prens Takahito Mikasa ve babamın başarılarıyla hiçbir şekilde mukayese edilemez. Ancak üç kuşak boyunca gönül verdiğimiz Türkiye ile bağımızın takdir edilmesi beni derinden etkilemiştir. Türkiye ile üç kuşak boyu kurduğumuz bağdan ve Ankara Üniversitesinden aldığımız fahri doktoralardan büyük gurur duyuyorum.

Prenses Akiko, ayrıca Prens Takahito Mikasa ve Prens Tomohito'nun törenlerdeki konuşmalarından alıntılar yaparak, başta Prens Takahito Mikasa ve babam olmak üzere pek çok kişinin emeğiyle yakılan Japonya dostluk meşalesini daha da parlak hale getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim dedi.

Simge Niteliğinde Bir Ağaç

Törenin ardından Prenses Akiko ve Rektör Ünüvar, rektörlük bahçesine Lübnan sediri dikti.

