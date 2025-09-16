Prenses Akiko: Türkiye Dostluğu Üç Kuşaktır Sürüyor

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyaretinde düzenlenen konferansta Prens Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren Türkiye ile bağını anlattı. Etkinlik, Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde İş Kuleleri'nde gerçekleştirildi.

Konferans ve katılımcılar

"Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasında Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" başlıklı konferansa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Japonya Altes Prensesi Akiko ile çok sayıda davetli katıldı.

Prenses Akiko'nın Türkiye anıları

Prenses Akiko konuşmasında, Türkiye'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı: "Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bağ, sadece bir aile hikayesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü." Akiko, aileden devraldığı sorumluluğu Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu geleceğe taşımak için sürdüreceğini belirtti.

İlk yurt dışı seyahatinin lise ikinci sınıftayken, dedesi Prens Mikasa'nın kuruluşunda rol aldığı Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin açılış töreniyle olduğunu anlatan Akiko, dedesinin tarih bilimini ve arkeolojiyi kendisine sevdiren kişi olduğunu söyledi: "Bu nedenle dedemin önem verdiği Türkiye'deki arkeolojik alanları da yerinde görmek istemiştim."

Prenses Akiko, Troya Antik Kenti ve Kapadokya'ya dair izlenimlerini paylaşarak, "Mitolojiyi çok seven biri olarak, Troya Antik Kenti'ne hayran kaldığımı hala hatırlıyorum. Kapadokya'da rüzgar ve yağmurun binlerce yıl boyunca oluşturduğu olağanüstü manzarayı gördüğümde ise kendimi evren karşısında ne kadar küçük hissettiğimi unutamam." dedi.

Kaman ve Kaman Kalehöyük'ün önemi

Akiko, Kaman'da yürütülen kazıların Japonya-Türkiye dostluğunun simgesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında, 2000'li yıllarda babasının, dedesinin isteğiyle Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi inşası için başlattığı kampanyanın aile için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu anlattı. Babasının konferanslardan yardım kampanyalarına, golf turnuvalarından konserlere kadar pek çok etkinliği organize ettiğini kaydeden Akiko, bu süreçte üç kuşaktır süren Türkiye sevgilerinin daha da pekiştiğini belirtti.

Prenses ayrıca tarihsel olaylara da dikkat çekti: "1890'da Ertuğrul Fırkateyni faciası, ardından 1985'teki İran-Irak Savaşı sırasında Japon vatandaşlarını kurtarmak için Türk Hava Yolları'nın gösterdiği fedakarlık, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Babam sık sık, 'Denizde yaptığımız yardımı gökyüzünde geri verdiler' derdi. Bugün Türkiye bizim için hala çok özel."

İş Bankası'nın rolü ve anmalar

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, konferansın İş Bankası çatısı altında düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bali, iki ülke arasında vefa, sevgi ve saygıyla örülen bir dostluğa tanıklık ettiklerini söyledi ve ortak insani erdemlerin kültürel köprüler kurduğunu vurguladı.

Bali, İş Bankası'nın Kaman Kalehöyük kazılarıyla uzun süredir yakın ilişki içinde olduğunu, kazıların Prens Mikasa'nın desteğiyle 1985'te başladığını ve 2017'de faaliyete geçen Prens Mikasa Vakfı çatısı altında sürdürüldüğünü hatırlattı. Altes Prensesi Akiko'nın hem Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün hem de Prens Mikasa Vakfı'nın Onursal Başkanı olmasının iki ülkenin ortak değerlerine yönelik inancın güçlü bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Bali ayrıca, Mayıs ayında hayatını kaybeden Japon bilim insanı Dr. Omura'yı yad ederek, Dr. Omura'nun Kaman'daki arkeolojik çalışmalarla özdeşleşen bir isim olduğunu ve Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Konferans, Prens Mikasa ailesinin kuşaklar boyunca sürdürülen Türkiye bağını, arkeoloji ve kültürel işbirliklerinin iki ülke ilişkilerindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.