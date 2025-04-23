Prenses Anne, Çanakkale'nin 110. Yıl Dönümünde

Prenses Anne, Çanakkale'ye Ulaştı

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Prenses Anne ve eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence’ı taşıyan uçak, saat 20.00'de Çanakkale Havalimanı'na indi.

Karşılama Töreni

Prenses Anne, Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek anma programları için kentte bulunuyor. Havalimanında Prenses Anne'i, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanvekili Hanifi Araz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.

Bu özel ziyaret, tarih boyunca önemli bir yere sahip olan Çanakkale'nin anısına düzenlenecek etkinliklerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne (solda), Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Prenses Anne'i havalimanında, Çanakkale Valisi Ömer Toraman (sağ 3) karşıladı.